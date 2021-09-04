Бразилия – Аргентина. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч отбора чемпионата мира-2022 Бразилия – Аргентина.

«В Южной Америке свои разборки среди лучших команд в группе. Особняком стоит противостояние между именитыми командами - Бразилией и Аргентиной. Эти сборные имеют в своем распоряжении звезд мирового уровня Месси и Неймара, а также целую россыпь больших талантов. 11 июля 2021 года аргентинцам в финале Копа Америка удалось со счетом 1:0 обыграть бразильцев. Победным голом отличился Анхель Ди Мария. Это первый трофей со сборной Аргентины Лионеля Месси. Теперь он хочет выиграть еще и чемпионат мира. Понятно, что обе эти сборные примут в нем участие. У бразильцев сто процентов набранных очков после 7 игр. Аргентинцы отстают от них на 6 баллов, так как трижды сыграли вничью.

Получается, что фаворитом до матча, конечно, считаются бразильцы. Тем более, что бразильцы не забыли июльское поражение, а долги они привыкли отдавать. Противостояние интересно еще тем, что лидеры этих сборных Месси и Неймар снова играют за одну суперкоманду. Ранее аргентинец и бразилец защищали цвета «Барселоны», а сейчас выступают за ПСЖ. Не нужно забывать, что за парижан играют бразилец Маркиньос, а также аргентинцы Ди Мария и Паредес. Пять игроков ПСЖ будет принимать участие в таком интересном матче.

Список игроков сборной Бразилии вызывает уважение. Это вратари Эдерсон и Алиссон, Маркиньос, Каземиро, Винисиус, Милитао, Фирмино, Фабиньо, Тиаго Силва, Ришарлисон, Фред, Алекс Сандро, Данило, Ренан Лоди, Пакета, Эвертон. Эти игроки выступают за ведущие клубы Европы такие как «Ман Сити», «Ливерпуль», «Реал», «ПСЖ», «Атлетико», «Лион», «Бенфика», «Эвертон».

Но отдам должное и аргентинцам. Нужно быть справедливым. За них играют Месси, Ди Мария и Парадес, Агуэро, Дибала, Отаменди, Мартинес, Корреа, Де Пауль, Гомес, Акунья, Ромеро, Ло Чельсо, Тальяфико. Аргентинские футболисты точно также защищают цвета лучших европейских клубов, в частности «ПСЖ», «Барселоны», «Ювентуса», «Бенфики», «Интера», «Тоттенхэма», «Атлетико», «Аякса».

Нас ждет фантастическое зрелище с топ-исполнителями и большой интригой. В этом противостоянии я не исключаю результативную ничью», - сказал Грозный.

Матч Бразилия – Аргентина 5-го сентября. Начало встречи в 22:00.