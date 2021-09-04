Испания – Грузия. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Прогноз эксперта на матч квалификации чемпионата мира

  • 04.09.2021 13:27
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Испания – Грузия. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч отбора чемпионата мира-2022 Испания – Грузия.

«В группе В происходят очень странные вещи. Практически никому не проигрывающая, именитая, титулованная сборная Испании вдруг проиграла в гостях Швеции (2:1). По потерянным испанцы уже на 5 очков отстают от лидирующих скандинавов. Кстати испанцы в отборе у мундиалю проиграли впервые за 28 лет. Испанцы в этом году играют как-то со скрипом. 1:1 дома с Грецией, натужная игра в гостях с Грузией. Я смотрел матч с грузинами. Испанцы не должны были его выигрывать. Они победу вырвали на 95-й минуте. Грузинская команда первый тайм выиграла и выглядела хорошо. Не будем забывать о том, что в группе Евро Испания дважды сыграла вничью и только раз выиграла. А в плей-офф чемпионата Европы в основное время все время были ничьи. Все это следствие перезагрузки сборной в сторону ее кардинального омоложения. У них расчет на молодых игроков «Барсы» Педри, Фати, Эрика Гарсию, а также Феррана Торреса и еще ряда талантливых ребят. Это очень здорово и красиво стратегически. Но, в первую очередь, необходимо решать серьезные турнирные задачи. А без проверенных, опытных бойцов это сделать сложно. Потому в составе есть опытные Аспиликуэта, Альба, Бускетс, Коке, Мората, Морено и другие. Но даже они не смогли помочь Испании не проиграть шведам. Лимит ошибок испанцы уже исчерпали. Они сделают все для того, чтобы выиграть четыре игры отбора. Сейчас соперник испанцев – очень творческая, талантливая, играющая сборная Грузии. Неожиданно лично для меня Грузия сейчас имеет в своем активе всего лишь одно очко. Такой результат не может никого устраивать. Поэтому главный тренер грузинов Вилли Саньоль в ближайшее время может собрать чемоданы и может быть заменен на местного специалиста, если не улучшатся результаты.

Но в Испании играть будет очень сложно, так как испанцы прижаты к стене и очень расстроены своим поражением от скандинавов. Они желают в матчах с Грузией и Косово продемонстрировать свои лучшие качества и снять негатив. Мне посчастливилось работать в гостеприимной, хлебосольной и доброжелательной Грузии, тренируя тбилисское «Динамо». В этом матче мои симпатии на стороне грузинской сборной. Я желаю им удачного результата, красивой игры, понимая, что несомненным фаворитом матча считаются испанцы», - сказал Грозный.

Матч Испания – Грузия состоится 5-го сентября. Начало встречи в 21:45.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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