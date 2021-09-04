Украина - Франция. Проверка чемпионами мира

Сейчас наша команда после четырех матчей с 4 очками занимает второе место в группе

  • 04.09.2021 09:56
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Украина - Франция. Проверка чемпионами мира

4 сентября на столичном НСК «Олимпийский» сборная Украины сыграет против чемпионов мира (начало матча в 21:45). Команда Александра Петракова встретится с Францией после непростого выезда в Казахстан, где наши футболисты в четвертый раз подряд сыграли вничью в отборе на мундиаль. Впрочем, французам тоже нечем похвастаться, они накануне дома не смогли обыграть Боснию и Герцеговину (1:1).

Напомним, что этот отбор начался для нас именно с ничьей с французами. На сегодня PARIMATCH дает сборной Украины 17% на победу, у Франции - 58% и еще 25% на то, что команды сыграют вничью. Но в зависимости от предматчевых раскладов проценты могут меняться.

Сейчас наша команда после четырех матчей с 4 очками занимает второе место в группе. У французов 8 очков и так же четыре матча. У наших преследователей хотя и по 2 очка, но есть матчи в запасе: Финляндия - 2, Босния и Герцеговина и Казахстан - по 3. Поэтому, борьба за путевку в Катар продолжается.

К сожалению, у нашей команды остаются проблемы с травмами, из-за чего не сыграет Буяльский, еще раньше выбыл Трубин. Пропустит игру из-за дисквалификации Зинченко. Не без потерь и у Франции, она не сможет рассчитывать на Мбаппе.

Это будет пятый официальный домашний матч сборной Украины против французов. Ранее мы один раз уступили, один раз выиграли и два раза сыграли вничью. Статистика неплохая и мы вполне можем рассчитывать на очки в этой игре. С мотивацией проблем не будет. Во-первых, играть все же придется против чемпионов мира, а во-вторых, футболистам надо реабилитироваться после ничьей в Казахстане.

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Источник — Sport.ua

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