ВИДЕО. Донбасс в ЛЧ, Магучих наконец прорвало, ставим на Украина - Франция

1. Донбасс сыграет в Лиге чемпионов. Исторический дебют Украины

2. Кулач не вернётся в Ворсклу

3. Магучихвыиграла этап Бриллиантовой лиги

4. Прогноз на матч Украина - Франция

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.