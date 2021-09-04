3 сентября сборная Украины провела в рабочем режиме. Утром - завтрак, перед обедом - теория, вечером - еще один выезд на предматчевую тренировку, которая прошла на НСК «Олимпийский».

В предыгровой тренировке приняли участие 25 игроков: Виталий Буяльский, у которого повреждение приводящей мышцы, покинул расположение сборной, а вот дисквалифицированный на матч с французами Александр Зинченко провел с командой все занятие. Саша принял участие не только в командной разминке, но и в выполнении игровых упражнений.

Традиционно тренировка за день до игры в первую очередь имела целью наработку игровых моделей на матч. Также игроки выполняли задания на скорость принятия решений. Занятие было интересным и интенсивным: накануне поединка, который на этом этапе квалификации имеет все основания получить статус решающего, футболисты понимают ответственность и важность момента.

Отработав час на поле, команда вернулась в отель «Опера». Уже там тренерский штаб примет окончательное решение по заявке и стартовый состав на игру против Франции 4 сентября.

ВИДЕО. Интенсивное занятие. Как сборная Украины готовится к игре с Францией

ФОТО. В предыгровой тренировке приняли участие 25 игроков