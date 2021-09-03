ВИДЕО. Надо встряхнуть весь футбол. Лукашенко раскритиковал минское Динамо

Президент Беларуси в резкой манере отметил, что ждет от клуба только медалей

  • 03.09.2021 21:45
  • 913 просмотров
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Надо встряхнуть весь футбол. Лукашенко раскритиковал минское Динамо
© Belta. Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 сентября принял участие в церемонии торжественного открытия детско-юношеского футбольного центра клуба «Динамо-Минск».

Лукашенко в резкой манере отметил, что в этом сезоне от минского «Динамо» ждут только медалей чемпионата:

«Скажу нашим спортсменам, игрокам-динамовцам: не советую иметь дело со мной. Потому что, если вы будете играть плохо, считайте, что каждый день вы будете у меня на контроле. Я у вас буду очень часто бывать, и уже трудно будет и спортсменам, и тренерам. Поэтому лучше играйте хорошо. В этом году третье место приемлемо, ниже – нельзя. А в будущем году вы должны быть чемпионами. Вы должны встряхнуть весь футбол – вот на что я рассчитываю».

Лукашенко, обращаясь к главе Белорусской федерации футбола Владимиру Базанову, высказал недовольство поражением белорусской молодежки от исландцев (1:2):

«Зачем футболистов выпустили вчера на поле? Они же вышли отдохнуть. Мне стыдно на них было смотреть на фоне бедных исландцев».

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Источник — Belta.by

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Muskrat2
    Muskrat2, 03.09.2021 22:15
    0
    Важная государственная проблема. Не нищенская экономика, а ногомяч
    Ссылка
    bonv
    bonv, 03.09.2021 22:02
    0
    Хана футболу в Білорусі.
    Ссылка
    cooperchack
    cooperchack, 03.09.2021 21:54
    +1
    Старая дура уже не знает куда голову засунуть,скучно ему видите ли.Хоть бы концы поскорее отдал
    Ссылка
    udman1111
    online
    udman1111, 03.09.2021 21:54
    +3
    Спасибо! Хоть поражал. Совком пахнет аж сюда.
    Ссылка
    umnuy2
    umnuy2, 03.09.2021 21:52
    0
    Диктатор
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