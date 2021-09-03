ВИДЕО. Надо встряхнуть весь футбол. Лукашенко раскритиковал минское Динамо

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 сентября принял участие в церемонии торжественного открытия детско-юношеского футбольного центра клуба «Динамо-Минск».

Лукашенко в резкой манере отметил, что в этом сезоне от минского «Динамо» ждут только медалей чемпионата:

«Скажу нашим спортсменам, игрокам-динамовцам: не советую иметь дело со мной. Потому что, если вы будете играть плохо, считайте, что каждый день вы будете у меня на контроле. Я у вас буду очень часто бывать, и уже трудно будет и спортсменам, и тренерам. Поэтому лучше играйте хорошо. В этом году третье место приемлемо, ниже – нельзя. А в будущем году вы должны быть чемпионами. Вы должны встряхнуть весь футбол – вот на что я рассчитываю».

Лукашенко, обращаясь к главе Белорусской федерации футбола Владимиру Базанову, высказал недовольство поражением белорусской молодежки от исландцев (1:2):

«Зачем футболистов выпустили вчера на поле? Они же вышли отдохнуть. Мне стыдно на них было смотреть на фоне бедных исландцев».