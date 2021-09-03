Сергей МОРОЗОВ: «Франция захочет доказать. Этим нужно воспользоваться»

Эксперт оценил матч сборной Украины

  • 03.09.2021 20:50
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Сергей МОРОЗОВ: «Франция захочет доказать. Этим нужно воспользоваться»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Эксперт Сергей Морозов уверен, что сборная Франции в матче отбора ЧМ-2022 против Украины будет злой после ничьей с Боснией.

«Думаю, многое будет зависеть от тактики сборной Украины. Франция, безусловно, приедет раненной. Босния с ними вничью сыграла».

«И Франция захочет доказать и обыграть Украину. И этим нужно воспользоваться», - сказал Морозов.

Матч Украина - Франция состоится 4 сентября, начало в 21:45.

Франция после четырех туров имеет 8 очков, Украина - 4 пункта.

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Источник — Футбол 1/2/3

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