Україна – Франція. На що поставити, коли не хочеш ставити проти наших

У середу збірна України вдруге сенсаційно втратила очки з Казахстаном і помітно погіршила свої шанси на вихід на Чемпіонат світу. 2:2 – відверто невдалий дебют для нового тренера збірної Олександра Петракова. Втім, ще нічого не втрачено. Попереду у збірної України 4 матчі, і в цю суботу в Києві вона зустрінеться з чемпіонами світу – французами

Коефіцієнти Favbet: 5.7 – 4 – 1.65

Україна у топ-2 в групі:

Так – 1.8

Ні – 1.95

У матчі з Казахстаном «жовто-сині» володіли величезною перевагою, але не реалізували багато моментів. А коли здавалося, що довгоочікувана перемога вже в кишені, Казахстан зрівняв рахунок на останніх секундах зустрічі. Ну а Франція продовжує лідирувати в групі, незважаючи на несподівану нічию з Боснією. В матчі з Україною французам не допоможуть Кіліан Мбаппе і дискваліфікований захисник Кунде. У наших такоэ є серйозна втрата – через дискваліфікацію не зіграє Олександр Зінченко

Без сумніву, клас Франції вище, але в березні збірній України вдалося зачепитися за очки в Парижі і зіграти 1:1. Теоретично перемога може навіть повернути Україну у боротьбу за перше місце. Практично – шансів на це майже немає, а з точки зору боротьби за друге місце навіть поразка не стане трагедію. В будь-якому випадку все вирішиться в очних зустрічах з Фінляндією і Боснією. Цілком реально, що в цих трьох зустрічах нам для топ-2 вистачить і 7 очок. А тому будемо відверті. Для «жовто-синіх» матч з Францією це не останній бій, і програти чемпіонам світу буде не соромно. Об’єктивно ставка на перемогу Франціє з коефіцієнтом 1.65 - це найкращий вибір, якщо хочеться трохи заробити.

Але якщо ставити проти України не хочеться, то можна розглянути незвичайні ставки від Favbet (гіперссилка на спецставки). Наприклад, на те, що в матчі буде забитий гол головою чи суддя буде особисто переглядати ВАР. З такими ставками дивитися будь-який матч набагато цікавіше!