Уго ЛЬОРИС: «Мы очень уважаем сборную Украины»

Вратарь сборной Франции – о матче против команды Александра Петракова

  • 03.09.2021 18:34
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Уго ЛЬОРИС: «Мы очень уважаем сборную Украины»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Льорис

Завтра, 4 сентября сборная Франции в Киеве проведет матч отбора на ЧМ-2022 против Украины. Вратарь французов Уго Льорис поделился ожиданиями от матча:

- Как вы себя чувствуете сейчас?
- Да, сейчас не лучшие времена для нас. Но уверенность перед предстоящим матчем у нас есть. Сил для матча у нас не так много, но мы тренируемся, делаем все возможное, готовимся к матчу. Считаю, завтра мы сделаем все, чтобы показать свою лучшую игру.

- В прошлый раз вы забили первыми, но не сумели удержать победный результат. Что нужно сделать сейчас, чтобы победить?
- Все зависит от различных условий, от подготовки. Против Швейцарии на Евро-2020 наша подготовка была хорошей. Нам нужно поработать с контролем мяча, это главное. Завтрашний матч – важнейший для нас.

- Как вы готовитесь к предстоящему матчу?
- Мы работаем над тактикой. Не важно, как именно мы работаем – с атакой, с пространством, с защитой, потому что в игре могут возникнуть трудности, и это уже вопросы не к тренеру, а к игрокам.

- Повлияет ли отсутствие Мбаппе на завтрашний матч?
- У нас есть возможность показать хорошую игру, это вопрос всей команды. Определенные трудности возникнут, но я уверен в нашей команде.

- Уго, кого из игроков атакующего плана сборной Украины вы опасаетесь? От кого не хотели бы пропустить?
- Не могу выделить кого-то отдельно. Но мы очень уважаем сборную Украины и ждем тяжелой игры завтра.

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Источник — Sport.ua

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