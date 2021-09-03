Известен календарь матчей Динамо U-19 в Юношеской лиге УЕФА

Стал известен календарь «Динамо» U-19 в Юношеской лиге УЕФА. Домашние матчи команда Игоря Костюка будет играть на стадионе имени Валерия Лобановского.
1-й тур
14 сентября
«Динамо» - «Бенфика» - 16:00
2-й тур
29 сентября
«Бавария» - «Динамо» - 17:00
3-й тур
20 октября
«Барселона» - «Динамо» - 17:36
4-й тур
2 ноября
«Динамо» - «Барселона» - 16:00
5-й тур
23 ноября
«Динамо» - «Бавария» - 16:00
6-й тур
8 декабря
«Бенфика» - «Динамо» - 17:00
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Источник — УЕФА
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