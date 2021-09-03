ВИДЕО. Муж Свитолиной едва не получил тяжелую травму во время матча

Вчера Гаэль Монфис во втором раунде US Open-2021 в четырех сетах обыграл американца Стива Джонсона – 7:5, 4:6, 6:4, 6:4.
В середине первого сета муж Элины Свитолиной неприятно упал и мог получить травму запястья. Но в итоге все обошлось, и он продолжил матч:
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Источник — Евроспорт
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