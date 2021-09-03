ВИДЕО. Муж Свитолиной едва не получил тяжелую травму во время матча

Гаэль Монфис неприятно упал во время матча на US Open-2021

  • 03.09.2021 14:13
  • 3908 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Муж Свитолиной едва не получил тяжелую травму во время матча
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Вчера Гаэль Монфис во втором раунде US Open-2021 в четырех сетах обыграл американца Стива Джонсона – 7:5, 4:6, 6:4, 6:4.

В середине первого сета муж Элины Свитолиной неприятно упал и мог получить травму запястья. Но в итоге все обошлось, и он продолжил матч:

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Источник — Евроспорт

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    pl2012ua
    pl2012ua, 03.09.2021 14:25
    0
    Світолька на трибуні
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    romanchik.8409
    romanchik.8409, 03.09.2021 14:23
    +2
    Гаэль Свитолин
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