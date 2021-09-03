Когда играет Свитолина? Расписание украинок на US Open на третье сентября

Третьего сентября в рамках Открытого чемпионата США по теннису продолжатся соревнования в одиночном и парном разрядах.



В пятницу на корты Нью-Йорка выйдут четыре украинки.



Одиночный разряд



GRANDSTAND (третий запуск, 21:30*)

Элина Свитолина (Украина, 5) – Дарья Касаткина (Россия, 25)



Парный разряд



Корт №11 (третий запуск, не ранее 21:00 по Киеву)

Марта Костюк / Даяна Ястремская (Украина) - Александра Крунич / Нина Стоянович (Сербия, 17)



Корт №10 (четвертый запуск, 00:00*)

Ангелина Калинина / Рената Ворачова (Украина / Чехия) - Арина Родионова / Анастасия Родионова (Австралия)

*ориентировочное время

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА (одиночный разряд)

ТУРНИРНАЯ СЕТКА (парный разряд)