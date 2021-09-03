Когда играет Свитолина? Расписание украинок на US Open на третье сентября

В пятницу на корты Нью-Йорка выйдут четыре украинки

  • 03.09.2021 13:00
  • 1860 просмотров
  • 1 комментарий
Когда играет Свитолина? Расписание украинок на US Open на третье сентября
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Третьего сентября в рамках Открытого чемпионата США по теннису продолжатся соревнования в одиночном и парном разрядах.
 
В пятницу на корты Нью-Йорка выйдут четыре украинки.
 
Одиночный разряд
 
GRANDSTAND (третий запуск, 21:30*)
Элина Свитолина (Украина, 5) – Дарья Касаткина (Россия, 25)
 
Парный разряд
 
Корт №11 (третий запуск, не ранее 21:00 по Киеву)
Марта Костюк / Даяна Ястремская (Украина) - Александра Крунич / Нина Стоянович (Сербия, 17)
 
Корт №10 (четвертый запуск, 00:00*)
Ангелина Калинина / Рената Ворачова (Украина / Чехия) - Арина Родионова / Анастасия Родионова (Австралия)

*ориентировочное время

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА (одиночный разряд)

ТУРНИРНАЯ СЕТКА (парный разряд)

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    mzbil51rpkz
    mzbil51rpkz, 03.09.2021 14:20
    0
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