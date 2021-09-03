Когда играет Свитолина? Расписание украинок на US Open на третье сентября

Третьего сентября в рамках Открытого чемпионата США по теннису продолжатся соревнования в одиночном и парном разрядах.
В пятницу на корты Нью-Йорка выйдут четыре украинки.
Одиночный разряд
GRANDSTAND (третий запуск, 21:30*)
Элина Свитолина (Украина, 5) – Дарья Касаткина (Россия, 25)
Парный разряд
Корт №11 (третий запуск, не ранее 21:00 по Киеву)
Марта Костюк / Даяна Ястремская (Украина) - Александра Крунич / Нина Стоянович (Сербия, 17)
Корт №10 (четвертый запуск, 00:00*)
Ангелина Калинина / Рената Ворачова (Украина / Чехия) - Арина Родионова / Анастасия Родионова (Австралия)
*ориентировочное время
ТУРНИРНАЯ СЕТКА (одиночный разряд)
ТУРНИРНАЯ СЕТКА (парный разряд)
Источник — Sport.ua
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