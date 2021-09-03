Экс-хавбек Ворсклы и Металлиста 1925 перешел в Эпицентр

Перед закрытием трансферного окна второлиговый «Эпицентр» укрепил свои ряды.
«Эпицентр» завершил свою селекционную работу, пригласив 26-летнего полузащитника Дмитрия Кравченко, ранее защищавшего цвета «Ворсклы» и «Металлиста 1925».
Также в его активе есть выступления за сборную Украины разных возрастных групп.
Напомним, что после шести туров в группе «А» Второй лиги «Эпицентр» занимает седьмое место, набрав 9 очков.
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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