Экс-хавбек Ворсклы и Металлиста 1925 перешел в Эпицентр

Дмитрий Кравченко стал игроком клуба из Дунаевцев

  • 03.09.2021 13:00
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Экс-хавбек Ворсклы и Металлиста 1925 перешел в Эпицентр
© ФК Металлист 1925. Дмитрий Кравченко

Перед закрытием трансферного окна второлиговый «Эпицентр»  укрепил свои ряды.

«Эпицентр» завершил свою селекционную работу, пригласив 26-летнего полузащитника Дмитрия Кравченко, ранее защищавшего цвета «Ворсклы» и «Металлиста 1925».

Также в его активе есть выступления за сборную Украины разных возрастных групп.

Напомним, что после шести туров в группе «А» Второй лиги «Эпицентр» занимает седьмое место, набрав 9 очков.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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