Заря заявилась на Лигу конференций

Оформлена и подтверждена заявка луганской «Зари» на матчи группового раунда Лиги конференций.
Список А:
Сергей Булеца, Ловро Цвек, Кристиан, Денис Фаворов, Александр Гладкий, Артем Громов, Максим Имереков, Владислав Кабаев, Дмитрий Хомченовский, Владислав Кочергин, Максим Лунев, Егор Назарина, Рэймонд Овусу, Жуниньо, Аллахъяр Сайядманеш, Никита Шевченко, Игорь Снурницын, Виталий Вернидуб, Шахаб Захедитабар, Антон Жилкин, Александр Сапутин.
По списку Б заявлены Даниил Алефиренко и Дмитрий Мацапура.
Источник — ФК Заря
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