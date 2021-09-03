ФОТО. Сборная самых дорогих трансферов турецкой Суперлиги

Авторитетный портал Transfermarkt составил символическую сборную из самых дорогих футболистов, которые минувшим летом перешли в турецкие клубы (включая арендованных игроков).
Самым дорогим стал 31-летний боснийский полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич, который перешел в «Бешикташ» на правах аренды. Его ориентировочная стоимость составляет €20 миллионов.
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Источник — Transfermarkt
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