Богдан КОГУТ: «Главная задача – не вылететь»

Голкипер ровенского «Вереса» Богдан Когут высказался о начале сезона в УПЛ.

«Учитывая, что мы дебютанты, вышли только из Первой лиги и усиление у нас было точечное. Если анализировать состав, то почти играет весь тот же, что был в Первой лиге. Я считаю, что начало является положительным для нас. Первые туры нам не очень удавались, потому что притирались к УПЛ, все—таки другой уровень. Но я считаю, что после шести туров для нас это хороший результат. Главная задача — не вылететь.

Игра против какой команды удивила? Удивила, наверное, против «Динамо», потому что впервые не только я играл на «Олимпийском», а наверное 90% нашего состава играло впервые на этом стадионе. Была приятная атмосфера, где—то мы не попали в игру, пропустили два быстрых гола на первых минутах, которые повлияли на конечный результат. Сама атмосфера приятно удивила. Результат неприятный, а если его отбросить, то все, что вокруг футбола, то это удивило. НСК «Олимпийский» лучший стадион в стране», – сказал Когут.