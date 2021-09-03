Богдан КОГУТ: «Главная задача – не вылететь»

Голкипер «Вереса» – о целях на сезон

  • 03.09.2021 10:19
  • 484 просмотра
  • 0 комментариев
Богдан КОГУТ: «Главная задача – не вылететь»
© ФК Верес. Богдан Когут

Голкипер ровенского «Вереса» Богдан Когут высказался о начале сезона в УПЛ.

«Учитывая, что мы дебютанты, вышли только из Первой лиги и усиление у нас было точечное. Если  анализировать состав, то почти играет весь тот же, что был в Первой лиге. Я считаю, что начало является положительным для нас. Первые туры нам не очень удавались, потому что притирались к УПЛ, все—таки другой уровень. Но я считаю, что после шести туров для нас это хороший результат. Главная задача — не вылететь.

Игра против какой команды удивила? Удивила, наверное, против «Динамо», потому что впервые не только я играл на «Олимпийском», а наверное 90% нашего состава играло впервые на этом стадионе. Была приятная атмосфера, где—то мы не попали в игру, пропустили два быстрых гола на первых минутах, которые повлияли на конечный результат. Сама атмосфера приятно удивила. Результат неприятный, а если его отбросить, то все, что вокруг футбола, то это удивило. НСК «Олимпийский» лучший стадион в стране», – сказал Когут.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности