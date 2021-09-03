ФОТО. Бондарь и Педриньо вернулись в общую группу Шахтера

2 сентября «Шахтер» вернулся к работе после трех выходных. Во второй половине дня команда провела часовую сессию в Святошино в отсутствие игроков сборных.

Занятие длилось чуть менее часа. Вводной частью выступила разминка, далее футболисты сосредоточились на квадратах и работе с мячами в двух группах, а завершили пробежкой.

Есть хорошие кадровые новости: в общую группу вернулся Валерий Бондарь, в мае перенесший операцию на коленном суставе. Наряду с остальными занимался Педриньо. Также с первой командой тренировались игроки «Шахтера» U-19 Андрей Булеза и Артем Векленко.