Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины 2021/22 будет проходить в Киеве в Доме футбола в пятницу, 3 сентября. Начало – в 11:00.

В 1/16 финала выступят 11 победителей третьего предварительного раунда и 11 клубов УПЛ (кроме участников еврокубков 2021/22). Базовый день проведения матчей – 22 сентября.

Затем, в 1/8 финала к 11 победителям 1/16 финала присоединятся пять представителей Украины в еврокубках 2021/22 – «Динамо», «Шахтер», «Заря», «Колос» и «Ворскла». Базовый день проведения матчей – 27 октября.

Матчи 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 соответственно. Обладатель трофея определится 11 мая 2022.

Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Кубок Украины. Участники 1/16 финала

Команды Премьер-лиги

«Десна» (Чернигов)

«Днепр-1»

«Львов»

«Александрия»

«Рух» (Львов)

«Мариуполь» (Мариуполь)

«Ингулец» (Петрово)

«Минай»

«Верес» (Ровно)

«Черноморец» (Одесса)

«Металлист 1925» (Харьков)

Команды Первой лиги

«Металлист» (Харьков)

«Оболонь» (Киев)

«Волынь» (Луцк)

«Прикарпатье» (Ивано-Франковск)

«Альянс» (Липовая Долина)

«ВПК-Агро» (Вишневое)

«Горняк-Спорт» (Горишние Плавни)

Команды Второй лиги