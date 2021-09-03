Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины 2021/22 будет проходить в Киеве в Доме футбола в пятницу, 3 сентября. Начало – в 11:00.
В 1/16 финала выступят 11 победителей третьего предварительного раунда и 11 клубов УПЛ (кроме участников еврокубков 2021/22). Базовый день проведения матчей – 22 сентября.
Затем, в 1/8 финала к 11 победителям 1/16 финала присоединятся пять представителей Украины в еврокубках 2021/22 – «Динамо», «Шахтер», «Заря», «Колос» и «Ворскла». Базовый день проведения матчей – 27 октября.
Матчи 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 соответственно. Обладатель трофея определится 11 мая 2022.
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Украины. Участники 1/16 финала
Команды Премьер-лиги
- «Десна» (Чернигов)
- «Днепр-1»
- «Львов»
- «Александрия»
- «Рух» (Львов)
- «Мариуполь» (Мариуполь)
- «Ингулец» (Петрово)
- «Минай»
- «Верес» (Ровно)
- «Черноморец» (Одесса)
- «Металлист 1925» (Харьков)
Команды Первой лиги
- «Металлист» (Харьков)
- «Оболонь» (Киев)
- «Волынь» (Луцк)
- «Прикарпатье» (Ивано-Франковск)
- «Альянс» (Липовая Долина)
- «ВПК-Агро» (Вишневое)
- «Горняк-Спорт» (Горишние Плавни)
Команды Второй лиги
- «Николаев»
- ЛНЗ (Черкассы)
- «Эпицентр» (Дунаевцы)
- «Таврия» (Симферополь)
Источник — Sport.ua
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