Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Мероприятие с участием 22 команд состоится в Киеве 3 сентября в 11:00

  • 03.09.2021 07:05
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Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© УАФ

Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины 2021/22 будет проходить в Киеве в Доме футбола в пятницу, 3 сентября. Начало – в 11:00. 

В 1/16 финала выступят 11 победителей третьего предварительного раунда и 11 клубов УПЛ (кроме участников еврокубков 2021/22). Базовый день проведения матчей – 22 сентября.

Затем, в 1/8 финала к 11 победителям 1/16 финала присоединятся пять представителей Украины в еврокубках 2021/22 – «Динамо», «Шахтер», «Заря», «Колос» и «Ворскла». Базовый день проведения матчей – 27 октября.

Матчи 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 соответственно. Обладатель трофея определится 11 мая 2022.

Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Кубок Украины. Участники 1/16 финала

Команды Премьер-лиги

  • «Десна» (Чернигов)
  • «Днепр-1»
  • «Львов» 
  • «Александрия» 
  • «Рух» (Львов)
  • «Мариуполь» (Мариуполь)
  • «Ингулец» (Петрово)
  • «Минай»
  • «Верес» (Ровно)
  • «Черноморец» (Одесса)
  • «Металлист 1925» (Харьков)

Команды Первой лиги

  • «Металлист» (Харьков)
  • «Оболонь» (Киев)
  • «Волынь» (Луцк)
  • «Прикарпатье» (Ивано-Франковск)
  • «Альянс» (Липовая Долина)
  • «ВПК-Агро» (Вишневое)
  • «Горняк-Спорт» (Горишние Плавни)

Команды Второй лиги

  • «Николаев»
  • ЛНЗ (Черкассы)
  • «Эпицентр» (Дунаевцы)
  • «Таврия» (Симферополь)
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Источник — Sport.ua

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