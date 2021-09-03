Рух проведет спарринг с аматорским клубом

Контрольный поединок запланирован на 5 сентября

  • 03.09.2021 03:00
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Рух проведет спарринг с аматорским клубом
© ФК Рух Львов

Львовский «Рух» возобновил подготовку к поединку 7 тура чемпионата УПЛ — с «Зарей».

Подопечные Леонида Кучука паузу в чемпионате заполнят спаррингом с одной из областных аматорских команд, который состоится 5 сентября.

В тренировочном лагере «Руха» отсутствует Алексей Сыч, вызванный в молодежную сборную Украины. Вызывали в «молодежку» и Романа Дидыка, однако он травмировался и проходит сейчас курс восстановления во Львове.

Напомним, что после шести туров «Рух» занимает в чемпионате УПЛ 10-е место, набрав семь очков.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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