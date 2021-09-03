Боливия и Колумбия сыграли вничью в отборе к ЧМ-2022

В рамках матча 9-го тура отборочного этапа к чемпионату мира-2022 сборные Боливии и Колумбии сыграли вничью со счетом 1:1.
В составе хозяев поля отличился Фернандо Сауседо. У колумбийцев забил Рохер Мартинес.
Чемпионат мира. Квалификация. 9-й тур
Боливия – Колумбия – 1:1
Голы: Сауседо, 83. – Мартинес, 69.
Колумбия находится на четвертом месте в отборочной таблице Южной Америки, Боливия занимает 8-ю строчку.
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Источник — Sport.ua
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