«Зрада» от легенды? Шевченко изменил в подписи к посту Kyiv на Kiev

Очень странное решение

  • 02.09.2021 21:20
  • 4117 просмотров
  • 25 комментариев
«Зрада» от легенды? Шевченко изменил в подписи к посту Kyiv на Kiev
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко опубликовал в соцсетях фото совместного ужина со своей семьей.
 
«Семейный ужин в Киеве. Люблю вас», – написал легендарный украинский футболист по-английски.
 
Любопытно, что изначально написание столицы Украины было правильным Kyiv, но спустя пару десятков минут оно было изменено на Kiev.
 
Отметим, что в августе 2012-го года Конференция ООН по стандартизации географических названий приняла решение изменить официальное правило написания названия украинской столицы с Kiev на Kyiv.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(11 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Dmytro
    Dmytro, 02.09.2021 22:10 (изменен)
    0
    шева срана вата або у кращому випадку "какая разніца" (потенційна, латентна вата). Як і більшість "наших" "звьост", як і більшість нашого на народу, не нації, але населення, плебсу.
    Ссылка
    Trollface
    Trollface, 02.09.2021 22:09
    +1
    Человек без образования. Повышать планку его умственного развития не стоит.
    Ссылка
    DED_PANAS
    DED_PANAS, 02.09.2021 22:08 (изменен)
    -2
    Всегалактический хейт!!!!! Отака фуйня, малята, любі хлопчики, дівчата!
    Ссылка
    Dmytro
    Dmytro, 02.09.2021 22:08
    +2
    Primovocatus, 02.09.2021 21:29
    Ну он же знает, что английской транскрипции на "Kyiv" нет. Вот и переправил для своих друзей на понятное "Kiev". Ну нет у англичан звука Ы в словаре. Это же не Монголия.
    такі збочені ватні неуки як ти і ті хто тобі плюсує, довбані гаварящіє гаваруни напевно кінчаєте на "прєлєсті" "вілікава і магучіва", накшталт "усваіваємає", "самазатачівающієся" "дєрєвня", "скаваротка" тощо тощо.
    Ссылка
    Dmytro
    Dmytro, 02.09.2021 22:05 (изменен)
    +3
    Primovocatus, 02.09.2021 21:29
    Ну он же знает, что английской транскрипции на "Kyiv" нет. Вот и переправил для своих друзей на понятное "Kiev". Ну нет у англичан звука Ы в словаре. Это же не Монголия.
    Ну ти і тупе мудило, таке ще треба пошукати. І ті ватні вилупки, які тобі плюсанули. Срані неуки або просто галіма вата.
    Ссылка
    firstromario
    firstromario, 02.09.2021 22:04
    +2
    Primovocatus, 02.09.2021 21:29
    Ну он же знает, что английской транскрипции на "Kyiv" нет. Вот и переправил для своих друзей на понятное "Kiev". Ну нет у англичан звука Ы в словаре. Это же не Монголия.
    тобто? Kyiv це міжнародна транскрипція на англійській. що за маразм ти тут наклікав?
    Ссылка
    der_MaiStier
    der_MaiStier, 02.09.2021 22:04
    +1
    Недарма цього йолопа Андрєя Шивчєнкова з розвитком 3-класника не продовжили, тим більше, що за нього всю роботу робили італійці. Нехай хоч зараз довчиться бодай до рівня 7-класника
    Ссылка
    Dmytro
    Dmytro, 02.09.2021 22:03
    0
    Buvalii, 02.09.2021 21:32
    что с амебы взять, он за всю жизнь мову Ярослава Мудрого, на которой в Киеве 1500 лет говорят, не удосужился выучить! ээээ ээээ знаит ээээ...ему простыми лекарствами не помочь, ум пришить нельзя!
    Так ви ж самі тою мовою не говорите.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 02.09.2021 22:01
    -3
    Статья для срача на политическом направлении
    Ссылка
    romanchik.8409
    romanchik.8409, 02.09.2021 21:58
    -2
    Это ж нужно быть такими больными, чтобы это заметить???
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    Dmytro Dmytro, 02.09.2021 21:54
    +7
    Какаяразніца? Нє?)))
    Ссылка
    lenares85
    lenares85, 02.09.2021 21:44
    0
    Наверно Шева с мамой ,а что за парень и девушка ? на Пазик не похожа
    Ссылка
    dneprkby
    dneprkby, 02.09.2021 21:43
    -6
    Новость века, он же еще какулину не откладывает в виде герба! Об этом тоже нада написать и фото приложить!
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 02.09.2021 21:43
    -4
    Ссылка
    Сергій Поліщук
    Сергій Поліщук, 02.09.2021 21:41
    0
    Что ж ты, фраер, сдал назад?
    Ссылка
    Taykitanin
    Taykitanin, 02.09.2021 21:40
    0
    Зрада? Написав, потім один вумний сказав, як правильніше, але помилився.
    "...змінити офіційну правило написання назви..." -а це по якому??? По-Добкінські?
    А судді хто???за що вам гроші платять?
    Ссылка
    Primovocatus
    Primovocatus, 02.09.2021 21:38
    -1
    Buvalii, 02.09.2021 21:32
    что с амебы взять, он за всю жизнь мову Ярослава Мудрого, на которой в Киеве 1500 лет говорят, не удосужился выучить! ээээ ээээ знаит ээээ...ему простыми лекарствами не помочь, ум пришить нельзя!
    Киев до тла сожгла в 1240 Орда и вырезала всё местное население.(
    Ссылка
    terhoha
    terhoha, 02.09.2021 21:37
    +1
    Андрій Пазік лоханувся.
    Ссылка
    Сергей Чёрный
    Сергей Чёрный, 02.09.2021 21:35
    0
    Бред
    Ссылка
    Злобный Енот
    online
    Злобный Енот, 02.09.2021 21:33
    +4
    Скорее всего "зрада", была, когда он, покинул СБУ.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности