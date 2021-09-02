«Зрада» от легенды? Шевченко изменил в подписи к посту Kyiv на Kiev

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко опубликовал в соцсетях фото совместного ужина со своей семьей.
«Семейный ужин в Киеве. Люблю вас», – написал легендарный украинский футболист по-английски.
Любопытно, что изначально написание столицы Украины было правильным Kyiv, но спустя пару десятков минут оно было изменено на Kiev.
Отметим, что в августе 2012-го года Конференция ООН по стандартизации географических названий приняла решение изменить официальное правило написания названия украинской столицы с Kiev на Kyiv.
Источник — Twitter
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"...змінити офіційну правило написання назви..." -а це по якому??? По-Добкінські?
А судді хто???за що вам гроші платять?
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