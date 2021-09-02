Украинский защитник Данченко хочет вернуться в Россию

Украинский защитник Олег Данченко недоволен отсутствием достаточной игровой практики в греческом клубе АЕК и планирует вернуться в чемпионат России.



По информации источника, один из вариантов — возвращение в «Уфу» на условиях аренды с правом выкупа. Но «Уфа» на данный момент не заинтересована в услугах защитника из-за полного комплектования линии обороны.



Отметим, что 27-летний украинец выступал за «Уфу» на правах аренды с августа 2020 года по январь 2021-го и провел 16 матчей, в которых сделал 5 голевых передач.

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