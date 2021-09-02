Украинский защитник Данченко хочет вернуться в Россию

Но есть одно «но»

  • 02.09.2021 19:25
  • 3487 просмотров
  • 8 комментариев
Украинский защитник Данченко хочет вернуться в Россию
© AEK. Олег Данченко

Украинский защитник Олег Данченко недоволен отсутствием достаточной игровой практики в греческом клубе АЕК и планирует вернуться в чемпионат России.
 
По информации источника, один из вариантов — возвращение в «Уфу» на условиях аренды с правом выкупа. Но «Уфа» на данный момент не заинтересована в услугах защитника из-за полного комплектования линии обороны.
 
Отметим, что 27-летний украинец выступал за «Уфу» на правах аренды с августа 2020 года по январь 2021-го и провел 16 матчей, в которых сделал 5 голевых передач.

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Источник — Sport24.ru

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Alex Kozak
    Alex Kozak, 02.09.2021 20:29
    +2
    Это показатель того, что у человека вместо мозгов - куриный фарш
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 02.09.2021 19:59
    -11
    Олегу только удачи.
    Ссылка
    CheMP
    CheMP, 02.09.2021 19:54
    -7
    LupinKZ, 02.09.2021 19:41
    как же спиртюа любит срачи провоцировать здесь, а потом же за эти спровоцированные срачи раздавать баны
    их это обволакивает и затягивает...тренд,хайп и всё такое лайки,дизлайки,предупреждения-карточки,б
    аны...это как наркоман уже не может без дозы,так и спортуа без прооцирующих заголовков и вбросов на вентилятор
    Ссылка
    Geniyfootball1985
    Geniyfootball1985, 02.09.2021 19:49
    +9
    Уже и забыли за этого кормильца
    Ссылка
    LupinKZ
    LupinKZ, 02.09.2021 19:42
    -4
    прежде всего человек ответственен за себя, потом за семью, друзей, родину. глупые этого не понимают.
    Ссылка
    LupinKZ
    LupinKZ, 02.09.2021 19:41
    +1
    как же спиртюа любит срачи провоцировать здесь, а потом же за эти спровоцированные срачи раздавать баны
    Ссылка
    футфан
    футфан, 02.09.2021 19:35
    +5
    Ніачьом..
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    Bandera
    Bandera, 02.09.2021 19:34
    +6
    Нехай залишається наросії пожиттєво.
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