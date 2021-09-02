ВИДЕО. Трубин показал, как восстанавливается после травмы

20-летний вратарь донецкого «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Трубин продемонстрировал, как он восстанавливается после травмы колена.
«Хотел бы сказать, что последние недели на чиле и расслабоне.
Но восстановление после травмы — это работа вдвойне усерднее», — прокомментировал Анатолий свежий ролик.
В текущем сезоне Трубин провел за «Шахтер» 7 матчей во всех турнирах, где пропустил 5 мячей, 3 раза оставив свои ворота в неприкосновенности.
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