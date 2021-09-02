Вячеслав ШЕВЧУК: «Сборная Украины сохраняет шансы выйти на ЧМ-2022»

Эксперт оценил матч ЧМ-2022 против Казахстана

  • 02.09.2021 16:28
  • 1793 просмотра
  • 7 комментариев
Вячеслав ШЕВЧУК: «Сборная Украины сохраняет шансы выйти на ЧМ-2022»
© uaf.ua

Экс-защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук считает, что у сборной Украины все еще есть шансы пробиться на ЧМ-2022, несмотря на ничью с Казахстаном.

— Результат для сборной Украины неудовлетворительный. Для нас эта ничья, как поражение. А вот игрой украинцев я больше доволен, чем нет. Первые 25-30 минут действия команды Александра Петракова вообще были идеальными, нужно было закрывать игру в этот промежуток времени, но не хватило мастерства и хладнокровия. Чтобы избежать такой нервной концовки все предпосылки были во втором тайме, но свои выходы один на один не реализовали Матвиенко и Соболь…  Очень обидно, что оба гола наша команда пропустила одинаковых, как под копирку.

— Опять же, по игре сборная Украины на две головы превосходит Казахстан, но почему в отборочном турнире мы потеряли четыре очка в матчах с этим соперником?

— Желания победить у наших футболистов было хоть отбавляй, но, повторюсь, не хватило мастерства и хладнокровия. Тем более что защитники, тот же Матвиенко и Соболь крайне редко в матчах имеют такие возможности забить, в основном игроки выполняют фланговые передачи или замыкают дальнюю штангу. Но даже без этих моментов мы были ближе к победе, чем Казахстан к ничьей.   

— Показалось, что у некоторых наших футболистов не горели глаза…

— Не согласен. Все отдались полностью. Сейчас однозначный лидер сборной Андрей Ярмоленко, но иногда в футболе бывают такие случаи, когда соперник имеет полтора момента, но забивает два мяча.   

— Вы уже вспоминали об одинаково пропущенных украинцами мячах.  

— Это элементарная потеря концентрации. Защитник должен делать зазор, чтобы не дать сопернику выйти на оперативный простор.

— Что дальше?

— Жизнь продолжается. Нужно сделать правильный анализ и двигаться дальше. Шансы на выход на чемпионат мира у сборной Украины остаются.

— Следующий матч с Францией. Мы можем обыграть действующих чемпионов мира?

— Да. Сборная Украины уже обыгрывала этого соперника на Олимпийском при поддержке своих трибун. Почему бы нынешним футболистам сборной не повторить успех восьмилетней давности. Хотел бы попросить болельщиков прийти и поддержать нашу команду в этом сложном поединке. Тем более что французы потеряли очки в поединке с Боснией и Герцеговиной. Мы хотим попасть на чемпионат мира в Катар.

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Источник — zbirna.com

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Krot7777
    Krot7777, 02.09.2021 17:09
    +1
    Спасибо Караваю с казахами и Миколенко подзабарным с финами так бы шансы были отличные ,а так только чудо нам помочь может на второе место
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    Олег Мандрівник
    Олег Мандрівник, 02.09.2021 17:03
    +1
    У меня тоже есть шанс экспортировать картошку с Марса
    Он маленький, но он есть!!!
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    umnuy2
    umnuy2, 02.09.2021 17:01
    +1
    почему все уже считают что франция всех нахлабучит дальше---франция после решении задачи может вторым составом попасть и финам и кому угодно---они и первым составом уже 1-1 дома два раза сыграли
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    umnuy2
    umnuy2, 02.09.2021 16:52
    +3
    ALKOSruLKA, 02.09.2021 16:46
    ви це після кожного всер0ну говорите... Ну, да - обіграти Францію набагато легше ніж Казахстан чи Фінляндію...
    да эти експерты после победы над португалией 2-1 пели в один голос что мы можем выигать ЕВРО)))
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    Geniyfootball1985
    online
    Geniyfootball1985, 02.09.2021 16:51
    +1
    Ключевые матчи будут с Боснией,даже поражения от Франции оставит шансы на 2 место
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    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 02.09.2021 16:46
    +4
    ви це після кожного всер0ну говорите... Ну, да - обіграти Францію набагато легше ніж Казахстан чи Фінляндію...
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    PETP0
    PETP0, 02.09.2021 16:44
    +3
    Да на они там нужны?
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