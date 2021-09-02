Вячеслав ШЕВЧУК: «Сборная Украины сохраняет шансы выйти на ЧМ-2022»

Экс-защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук считает, что у сборной Украины все еще есть шансы пробиться на ЧМ-2022, несмотря на ничью с Казахстаном.

— Результат для сборной Украины неудовлетворительный. Для нас эта ничья, как поражение. А вот игрой украинцев я больше доволен, чем нет. Первые 25-30 минут действия команды Александра Петракова вообще были идеальными, нужно было закрывать игру в этот промежуток времени, но не хватило мастерства и хладнокровия. Чтобы избежать такой нервной концовки все предпосылки были во втором тайме, но свои выходы один на один не реализовали Матвиенко и Соболь… Очень обидно, что оба гола наша команда пропустила одинаковых, как под копирку.

— Опять же, по игре сборная Украины на две головы превосходит Казахстан, но почему в отборочном турнире мы потеряли четыре очка в матчах с этим соперником?

— Желания победить у наших футболистов было хоть отбавляй, но, повторюсь, не хватило мастерства и хладнокровия. Тем более что защитники, тот же Матвиенко и Соболь крайне редко в матчах имеют такие возможности забить, в основном игроки выполняют фланговые передачи или замыкают дальнюю штангу. Но даже без этих моментов мы были ближе к победе, чем Казахстан к ничьей.

— Показалось, что у некоторых наших футболистов не горели глаза…

— Не согласен. Все отдались полностью. Сейчас однозначный лидер сборной Андрей Ярмоленко, но иногда в футболе бывают такие случаи, когда соперник имеет полтора момента, но забивает два мяча.

— Вы уже вспоминали об одинаково пропущенных украинцами мячах.

— Это элементарная потеря концентрации. Защитник должен делать зазор, чтобы не дать сопернику выйти на оперативный простор.

— Что дальше?

— Жизнь продолжается. Нужно сделать правильный анализ и двигаться дальше. Шансы на выход на чемпионат мира у сборной Украины остаются.

— Следующий матч с Францией. Мы можем обыграть действующих чемпионов мира?

— Да. Сборная Украины уже обыгрывала этого соперника на Олимпийском при поддержке своих трибун. Почему бы нынешним футболистам сборной не повторить успех восьмилетней давности. Хотел бы попросить болельщиков прийти и поддержать нашу команду в этом сложном поединке. Тем более что французы потеряли очки в поединке с Боснией и Герцеговиной. Мы хотим попасть на чемпионат мира в Катар.