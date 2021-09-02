Динамо может подписать полузащитника Бенфики

Киевское «Динамо», соперник «Бенфики» в групповом этапе Лиги чемпионов, может подписать 27-летнего опорного полузащитника португальского клуба Габриэла до закрытия трансферного окна.
«Динамо» — один из клубов, которые недавно запрашивали информацию о футболисте. Габриэл не входит в планы главного тренера «Бенфики» Жорже Жезуша, но договориться о трансфере пока не удалось.
«Бенфика» рассматривает только вариант с продажей игрока. Трансферное окно в Украине закрывается 3 сентября.
Габриэл защищает цвета «Бенфики» с лета 2018 года после перехода из испанского «Леганеса» за €9,6 миллиона. В минувшем сезоне игрок провел за португальскую команду 32 матча во всех турнирах, где забил один гол и отдал четыре результативные передачи.
Контракт Габриэла с «Бенфикой» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость хавбека составляет €7 миллионов.
Источник — A Bola
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то зрозумів би, в яких командах насправді грають багатомільйонні "буратіни", а в якій - справжні чемпіони. 🥇
А совы по последним годам ассоциируются с одной командой.
Надеюсь перейдет.
Нужно опять требл, и 3 звезды на ромбе.
Надеюсь перейдет.
Нужно опять требл, и 3 звезды на ромбе.
В этот список попали «Динамо», «Сан-Паулу», «Интернасьонал», «Эспаньол» и «Валенсия». Также об условиях аренды было проинформировано «Атлетико Паранаэнсе», но бразильский клуб не имеет возможности платить футболисту зарплату в размере 1 миллион евро. Поэтому «Бенфика» рассматривает только 5 первых вариантов.
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