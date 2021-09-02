Динамо может подписать полузащитника Бенфики

Киевский клуб запрашивал у португальцев информацию по Габриэлу

  • 02.09.2021 15:57
  • 5197 просмотров
  • 15 комментариев
Динамо может подписать полузащитника Бенфики
© Getty Images/Global Images Ukraine

Киевское «Динамо», соперник «Бенфики» в групповом этапе Лиги чемпионов, может подписать 27-летнего опорного полузащитника португальского клуба Габриэла до закрытия трансферного окна.

«Динамо» — один из клубов, которые недавно запрашивали информацию о футболисте. Габриэл не входит в планы главного тренера «Бенфики» Жорже Жезуша, но договориться о трансфере пока не удалось.

«Бенфика» рассматривает только вариант с продажей игрока. Трансферное окно в Украине закрывается 3 сентября.

Габриэл защищает цвета «Бенфики» с лета 2018 года после перехода из испанского «Леганеса» за €9,6 миллиона. В минувшем сезоне игрок провел за португальскую команду 32 матча во всех турнирах, где забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Контракт Габриэла с «Бенфикой» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость хавбека составляет €7 миллионов.

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Источник — A Bola

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Fangold
    Fangold, 02.09.2021 17:35
    0
    А може і не підписати
    Ссылка
    FatalisTUA
    FatalisTUA, 02.09.2021 17:06
    +2
    OnlyKharkov, 02.09.2021 16:05
    Ну если не утка то Луческу год потребовалось чтобы понять что из этих полен Буратин выстружить не выйдет
    Ці гравці, яких ти зневажливо охрестив "поліняками", минулого сезону виграли в Україні усе, що тільки можна було. Та й цього сезону Динамо теж утримує лідерство в ЧУ, якщо ти раптом забув. Тому, якщо б ти ще трішки подумав,
    то зрозумів би, в яких командах насправді грають багатомільйонні "буратіни", а в якій - справжні чемпіони. 🥇
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    Krot7777
    Krot7777, 02.09.2021 17:03 (изменен)
    -2
    да кого бы они не купили их с караваевым хлобучить все подряд будут
    Ссылка
    samird
    samird, 02.09.2021 16:56
    -2
    _-AK228, 02.09.2021 16:21
    куда выходит!?
    Замечательно входит и выходит. За яичками у у конкурентов.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 02.09.2021 16:43
    0
    _-AK228, 02.09.2021 16:30
    угу
    Ты так осторожнее, угу - так говорит сова.
    А совы по последним годам ассоциируются с одной командой.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 02.09.2021 16:34
    -10
    А вообще понятное дело что утка, где он и где развпятьлетние.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 02.09.2021 16:31
    -5
    OnlyKharkov, 02.09.2021 16:05
    Ну если не утка то Луческу год потребовалось чтобы понять что из этих полен Буратин выстружить не выйдет
    Ссылка
    _-AK228
    _-AK228, 02.09.2021 16:30
    -2
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 02.09.2021 16:29
    Есть прекрасный шанс подготовится новичкам к лч и Упл.
    Надеюсь перейдет.
    Нужно опять требл, и 3 звезды на ромбе.
    угу
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 02.09.2021 16:29
    0
    _-AK228, 02.09.2021 16:21
    куда выходит!?
    Есть прекрасный шанс подготовится новичкам к лч и Упл.
    Надеюсь перейдет.
    Нужно опять требл, и 3 звезды на ромбе.
    Ссылка
    _-AK228
    _-AK228, 02.09.2021 16:29
    -2
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 02.09.2021 16:28
    В данном комментарии использовал синоним "получается"
    ясно
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 02.09.2021 16:28
    0
    _-AK228, 02.09.2021 16:21
    куда выходит!?
    В данном комментарии использовал синоним "получается"
    Ссылка
    bullyUA
    bullyUA, 02.09.2021 16:21
    0
    По информации A Bola, сразу 5 команд запросили у португальского клуба информацию о сложившейся ситуации.
    В этот список попали «Динамо», «Сан-Паулу», «Интернасьонал», «Эспаньол» и «Валенсия». Также об условиях аренды было проинформировано «Атлетико Паранаэнсе», но бразильский клуб не имеет возможности платить футболисту зарплату в размере 1 миллион евро. Поэтому «Бенфика» рассматривает только 5 первых вариантов.
    Ссылка
    _-AK228
    _-AK228, 02.09.2021 16:21
    -2
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 02.09.2021 16:07
    Если подпишут очень интересная команда у нас выходит
    куда выходит!?
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 02.09.2021 16:07
    +4
    Если подпишут очень интересная команда у нас выходит
    Ссылка
    OnlyKharkov
    OnlyKharkov, 02.09.2021 16:05
    -9
    Ну если не утка то Луческу год потребовалось чтобы понять что из этих полен Буратин выстружить не выйдет
    Ссылка
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