Динамо может подписать полузащитника Бенфики

Киевское «Динамо», соперник «Бенфики» в групповом этапе Лиги чемпионов, может подписать 27-летнего опорного полузащитника португальского клуба Габриэла до закрытия трансферного окна.

«Динамо» — один из клубов, которые недавно запрашивали информацию о футболисте. Габриэл не входит в планы главного тренера «Бенфики» Жорже Жезуша, но договориться о трансфере пока не удалось.

«Бенфика» рассматривает только вариант с продажей игрока. Трансферное окно в Украине закрывается 3 сентября.

Габриэл защищает цвета «Бенфики» с лета 2018 года после перехода из испанского «Леганеса» за €9,6 миллиона. В минувшем сезоне игрок провел за португальскую команду 32 матча во всех турнирах, где забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Контракт Габриэла с «Бенфикой» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость хавбека составляет €7 миллионов.