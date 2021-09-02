Рух сварит собственное пиво

Львовский футбольный клуб «Рух», выступающий в украинской Премьер-лиге, произведет партию собственного крафтового пива.

Две тонны светлого пива будут вызревать в течение трех недель в подвалах «Королевской Пивоварни», после чего напитком сможет насладиться любой болельщик клуба.

Пиво можно будет попробовать на стадионе «Арена Львов» во время матча 9-го тура УПЛ «Рух» — «Динамо», предварительной датой проведения которого является 25 сентября.