Рух сварит собственное пиво

Львовский футбольный клуб «Рух», выступающий в украинской Премьер-лиге, произведет партию собственного крафтового пива.
Две тонны светлого пива будут вызревать в течение трех недель в подвалах «Королевской Пивоварни», после чего напитком сможет насладиться любой болельщик клуба.
Пиво можно будет попробовать на стадионе «Арена Львов» во время матча 9-го тура УПЛ «Рух» — «Динамо», предварительной датой проведения которого является 25 сентября.
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Источник — ФК Рух Львов
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