5,2 миллиарда просмотров. УЕФА рассказал о рекордной аудитории Евро-2020

УЕФА отчитался о телевизионной аудитории чемпионата Европы, который состоялся минувшим летом.
Финальный матч между Англией и Италией в мире посмотрело 328 миллионов человек. Наибольшую аудиторию финала собрала как раз Великобритания - 30 миллионов человек.
Общее количество просмотров всех матчей турнира составило 5,2 миллиарда. В среднем по 100 миллионов на каждом поединке чемпионата.
Кроме того, в УЕФА довольны, что к рекордным цифрам добавился растущий интерес со стороны зрителей в Азии и Северной Америке, несмотря на разницу в часовых поясах.
Евро-2020 выиграла сборная Италии.
Источник — BBC
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