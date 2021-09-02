5,2 миллиарда просмотров. УЕФА рассказал о рекордной аудитории Евро-2020

УЕФА отчитался о телевизионной аудитории чемпионата Европы, который состоялся минувшим летом.

Финальный матч между Англией и Италией в мире посмотрело 328 миллионов человек. Наибольшую аудиторию финала собрала как раз Великобритания - 30 миллионов человек.

Общее количество просмотров всех матчей турнира составило 5,2 миллиарда. В среднем по 100 миллионов на каждом поединке чемпионата.

Кроме того, в УЕФА довольны, что к рекордным цифрам добавился растущий интерес со стороны зрителей в Азии и Северной Америке, несмотря на разницу в часовых поясах.

Евро-2020 выиграла сборная Италии.