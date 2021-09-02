5,2 миллиарда просмотров. УЕФА рассказал о рекордной аудитории Евро-2020

Финал Евро-2020 смотрели 328 миллионов человек

  • 02.09.2021 15:51
  • 920 просмотров
  • 1 комментарий
5,2 миллиарда просмотров. УЕФА рассказал о рекордной аудитории Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА отчитался о телевизионной аудитории чемпионата Европы, который состоялся минувшим летом.

Финальный матч между Англией и Италией в мире посмотрело 328 миллионов человек. Наибольшую аудиторию финала собрала как раз Великобритания - 30 миллионов человек.

Общее количество просмотров всех матчей турнира составило 5,2 миллиарда. В среднем по 100 миллионов на каждом поединке чемпионата.

Кроме того, в УЕФА довольны, что к рекордным цифрам добавился растущий интерес со стороны зрителей в Азии и Северной Америке, несмотря на разницу в часовых поясах.

Евро-2020 выиграла сборная Италии.

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Источник — BBC

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    victorpolo
    victorpolo, 02.09.2021 16:01
    0
    УЕФА отчитался о телевизионной аудитории
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    Слышите, слышите, спонсоры??? кому нужна реклама??? Мы сделаем больше матчей, больше турниров!!! Хотите рекламировать на 5,2 млрд человек? на 10,4млрд глаз!!! ждемс!!!
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