Бенфика отказалась от тренировки в Киеве

Португальская команда прибудет на матч с «Динамо» 13 сентября

  • 02.09.2021 15:19
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Бенфика отказалась от тренировки в Киеве
© ФК Бенфика

14 сентября киевское «Динамо» стартует в групповом турнире Лиги чемпионов. На своем поле в Киеве на НСК «Олимпийский» команда Мирчи Луческу примет португальскую «Бенфику».

В рамках подготовки к игре с киевлянами «орлы» не будут проводить предматчевую тренировку в Киеве. По предварительной информации, в столицу Украины делегация прилетит вечером 13 сентября.

Накануне старта в Лиге чемпионов генеральной репетицией для «Динамо» станет матч УПЛ против «Металлиста 1925» (11 сентября), а «Бенфика» перед вылетом в Украину встретится с «Санта-Кларой».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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