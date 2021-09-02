Бенфика отказалась от тренировки в Киеве

14 сентября киевское «Динамо» стартует в групповом турнире Лиги чемпионов. На своем поле в Киеве на НСК «Олимпийский» команда Мирчи Луческу примет португальскую «Бенфику».

В рамках подготовки к игре с киевлянами «орлы» не будут проводить предматчевую тренировку в Киеве. По предварительной информации, в столицу Украины делегация прилетит вечером 13 сентября.

Накануне старта в Лиге чемпионов генеральной репетицией для «Динамо» станет матч УПЛ против «Металлиста 1925» (11 сентября), а «Бенфика» перед вылетом в Украину встретится с «Санта-Кларой».