Металлист 1925 сыграет с Ворсклой

Товарищеский поединок состоится в субботу, 4 сентября

  • 02.09.2021 14:30
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  • 1 комментарий
Металлист 1925 сыграет с Ворсклой
© ФК Металлист 1925

В субботу, 4 сентября, в Полтаве состоится товарищеская игра между местной «Ворсклой» и «Металлистом 1925».

Игроки обеих команд получат игровую практику во время паузы в УПЛ, а наставники команд в игровых условиях смогут проверить свои наработки.

С согласия обеих сторон, поединок состоится в закрытом режиме.

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Источник — ФК Металлист 1925

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 02.09.2021 14:51
    -1
    Будет бой.
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