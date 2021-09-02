Металлист 1925 сыграет с Ворсклой

В субботу, 4 сентября, в Полтаве состоится товарищеская игра между местной «Ворсклой» и «Металлистом 1925».
Игроки обеих команд получат игровую практику во время паузы в УПЛ, а наставники команд в игровых условиях смогут проверить свои наработки.
С согласия обеих сторон, поединок состоится в закрытом режиме.
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Источник — ФК Металлист 1925
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