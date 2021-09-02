Расписание украинок на US Open на второе сентября

В четверг на корты Нью-Йорка выйдут пять украинок

  • 02.09.2021 13:23
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Расписание украинок на US Open на второе сентября
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рената Ворачова

Второго сентября в рамках Открытого чемпионата США по теннису продолжатся соревнования.
 
В четверг на корты Нью-Йорка выйдут пять украинок.
 
Одиночный разряд
 
GRANDSTAND (третий запуск, не ранее 22:00 по Киеву)
Ангелина Калинина (Украина) - Анжелик Кербер (Германия, 16)
 
Парный разряд
 
Корт №11 (пятый запуск, 23:30*)
Ангелина Калинина / Рената Ворачова (Украина/Чехия) - Кэйтлин Кристиан / Нао Хибино (США/Япония)
 
Корт №4 (пятый запуск, 00:30*)
Людмила Киченок / Макото Ниномия (Украина / Япония) - Грет Миннен / Элисон ван Эйтванк (Бельгия)
 
Корт №13 (пятый запуск, 01:00*)
Марта Костюк / Даяна Ястремская (Украина) - Хейли Баптист / Эмма Наварро (США, WC)
 
Корт №7 (пятый запуск, 01:00*)
Надежда Киченок / Ралука Олару (Украина/Румыния, 12) - Сания Мирза / Коко Вандевей (Индия/США, WC)

*ориентировочное время

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА (одиночный разряд)

ТУРНИРНАЯ СЕТКА (парный разряд)

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Источник — Sport.ua

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