Расписание украинок на US Open на второе сентября

Второго сентября в рамках Открытого чемпионата США по теннису продолжатся соревнования.
В четверг на корты Нью-Йорка выйдут пять украинок.
Одиночный разряд
GRANDSTAND (третий запуск, не ранее 22:00 по Киеву)
Ангелина Калинина (Украина) - Анжелик Кербер (Германия, 16)
Парный разряд
Корт №11 (пятый запуск, 23:30*)
Ангелина Калинина / Рената Ворачова (Украина/Чехия) - Кэйтлин Кристиан / Нао Хибино (США/Япония)
Корт №4 (пятый запуск, 00:30*)
Людмила Киченок / Макото Ниномия (Украина / Япония) - Грет Миннен / Элисон ван Эйтванк (Бельгия)
Корт №13 (пятый запуск, 01:00*)
Марта Костюк / Даяна Ястремская (Украина) - Хейли Баптист / Эмма Наварро (США, WC)
Корт №7 (пятый запуск, 01:00*)
Надежда Киченок / Ралука Олару (Украина/Румыния, 12) - Сания Мирза / Коко Вандевей (Индия/США, WC)
*ориентировочное время
ТУРНИРНАЯ СЕТКА (одиночный разряд)
ТУРНИРНАЯ СЕТКА (парный разряд)
Источник — Sport.ua
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