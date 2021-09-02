Расписание украинок на US Open на второе сентября

Второго сентября в рамках Открытого чемпионата США по теннису продолжатся соревнования.



В четверг на корты Нью-Йорка выйдут пять украинок.



Одиночный разряд



GRANDSTAND (третий запуск, не ранее 22:00 по Киеву)

Ангелина Калинина (Украина) - Анжелик Кербер (Германия, 16)



Парный разряд



Корт №11 (пятый запуск, 23:30*)

Ангелина Калинина / Рената Ворачова (Украина/Чехия) - Кэйтлин Кристиан / Нао Хибино (США/Япония)



Корт №4 (пятый запуск, 00:30*)

Людмила Киченок / Макото Ниномия (Украина / Япония) - Грет Миннен / Элисон ван Эйтванк (Бельгия)



Корт №13 (пятый запуск, 01:00*)

Марта Костюк / Даяна Ястремская (Украина) - Хейли Баптист / Эмма Наварро (США, WC)



Корт №7 (пятый запуск, 01:00*)

Надежда Киченок / Ралука Олару (Украина/Румыния, 12) - Сания Мирза / Коко Вандевей (Индия/США, WC)

*ориентировочное время

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА (одиночный разряд)

ТУРНИРНАЯ СЕТКА (парный разряд)