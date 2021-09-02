Шахтер начал продажу билетов на матч с Интером

Во вторник, 28 сентября «Шахтер» во втором туре Лиги чемпионов в Киеве на НСК «Олимпийский» примет «Интер».
Вице-чемпионы Украины уже начали реализацию билетов на матч с «Интером». Первыми, начиная со 2 сентября, право приобрести билет получили обладатели сезонных абонементов на матчи «Шахтера» и подписчики «Shakhtar Club».
В свободную продажу билеты поступят с понедельника, 6 сентября. Стоимость билетов – от 150 до 600 гривен.
Покупка билетов доступна онлайн на официальном сайте «Шахтера».
Источник — ФК Шахтер Донецк
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