Шахтер начал продажу билетов на матч с Интером

Поединок пройдет в Киеве 28 сентября

  • 02.09.2021 11:57
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Шахтер начал продажу билетов на матч с Интером
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 28 сентября «Шахтер» во втором туре Лиги чемпионов в Киеве на НСК «Олимпийский» примет «Интер».

Вице-чемпионы Украины уже начали реализацию билетов на матч с «Интером». Первыми, начиная со 2 сентября, право приобрести билет получили обладатели сезонных абонементов на матчи «Шахтера» и подписчики «Shakhtar Club».

В свободную продажу билеты поступят с понедельника, 6 сентября. Стоимость билетов – от 150 до 600 гривен.

Покупка билетов доступна онлайн на официальном сайте «Шахтера».

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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