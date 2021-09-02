Гризманн определился с игровым номером в Атлетико

Нападающий Антуан Гризманн определился с номером, под которым будет играть в «Атлетико». Француз выбрал 8-й номер, под которым ранее выступал Сауль Ньигес.
Антуан Гризманн вернулся в «Атлетико» из «Барселоны» и будет выступать за мадридский клуб на правах аренды.
Летом 2019 года «Барселона» заплатила «Атлетико» за Гризманна 120 млн евро. В минувшем сезоне 2020/21 Гризманн сыграл за каталонский клуб 51 матч и забил 20 голов.
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Источник — ФК Атлетико Мадрид
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