Гризманн определился с игровым номером в Атлетико

Нападающий Антуан Гризманн определился с номером, под которым будет играть в «Атлетико». Француз выбрал 8-й номер, под которым ранее выступал Сауль Ньигес.

Антуан Гризманн вернулся в «Атлетико» из «Барселоны» и будет выступать за мадридский клуб на правах аренды.

Летом 2019 года «Барселона» заплатила «Атлетико» за Гризманна 120 млн евро. В минувшем сезоне 2020/21 Гризманн сыграл за каталонский клуб 51 матч и забил 20 голов.