Ди Мария назвал худшего тренера в своей карьере

Вингер ПСЖ Анхель Ди Мария вспомнил свой период выступлений за «Манчестер Юнайтед» (2014-2015 годы):

«Мне было всё равно на седьмой номер в «Манчестер Юнайтед». Сперва со мной много говорили об этом, но это была просто футболка.

Моей проблемой в Манчестере был тренер. Ван Гаал был худшим тренером в моей карьере.

Я забивал, ассистировал, а на следующий день он показывал мне мои неуместные передачи. Он отказался от меня в первый же день, ему не нравилось, что игроки были важнее, чем он».