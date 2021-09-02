Ди Мария назвал худшего тренера в своей карьере

Хавбек ПСЖ вспомнил свой период в «Манчестер Юнайтед»

  • 02.09.2021 10:47
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Ди Мария назвал худшего тренера в своей карьере
© Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Ди Мария

Вингер ПСЖ Анхель Ди Мария вспомнил свой период выступлений за «Манчестер Юнайтед» (2014-2015 годы):

«Мне было всё равно на седьмой номер в «Манчестер Юнайтед». Сперва со мной много говорили об этом, но это была просто футболка.

Моей проблемой в Манчестере был тренер. Ван Гаал был худшим тренером в моей карьере.

Я забивал, ассистировал, а на следующий день он показывал мне мои неуместные передачи. Он отказался от меня в первый же день, ему не нравилось, что игроки были важнее, чем он».

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Источник — Tyc Sports

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