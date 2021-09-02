Швеция – Испания. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Прогноз эксперта на матч квалификации чемпионата мира

  • 02.09.2021 10:29
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Швеция – Испания. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© svenskfotboll.se

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч отбора чемпионата мира-2022 Швеция – Испания.

«Нас ждет очень интересное противостояние между играющими командами со своим игровым стилем.

Мы очень признательны скандинавам за победу над Польшей на Евро, поэтому в нашей стране очень многие будут поддерживать шведов. А Швеция играет с полуфиналистами Евро, которые на чемпионате Европы уступили лишь чемпионам итальянцам в серии пенальти. Обе сборные жаждут играть на чемпионате мира, соревнуясь в группе с Грецией, Грузией и Косово.

Кстати испанцы на своем поле не победили греков, сыграв 1:1. Также в Тбилиси Испания с трудом выиграла у Грузии. Я смотрел этот матч. Хвича Кварацхелия вывел грузинов вперед, а Ферран Торрес выровнял положение. И уже в дополнительное время после гола Дани Ольмо испанцы вырвали победу со счетом 2:1. Также испанцы выиграли 3:1 у Косово. Примечательно, что в каждом матче Испания пропускает голы. Так было и в плей-офф Евро. В группе Евро они играли надежнее – с Швецией была ничья 0:0, а также испанцы победили словаков 5:0. Да, 1:1 сыграли с Польшей. Швеция обыграла 1:0 Грузию и 3:0 победила Косово. Группа интересная и непростая.

16 июня на Евро Испания и Швеция играли в группе на Евро. Тогда был счет 0:0, но у испанцев было тотальное преимущество по владению мячом – 85 процентов против 15. А по ударам по воротам статистика 17:4 (5:1 в створ). Испанцы сделали 917 передач, а шведы – 162. По точным передачам статистика в пользу Швеции – 90 против 55. По голевым моментам 5:2 в пользу Испании. Но итоговый счет 0:0. Швецию не интересует процент владения мячом, они стремятся к конкретному результату. Их интересует надежность обороны, быстрый и качественный переход в атаку. Линделеф играет за МЮ, Ульсен принадлежит «Роме», Аугустинссон – «Севилье», а за «Лейпциг» играет Форсберг. Этот футболист мне очень нравится! Здорово он играет! Кулушевски играет за «Ювентус», а Исак выступает за «Реал Сосьедад». «Берг» играет за «Гетеборг», а Классон – за «Краснодар». Там игроки хорошего добротного уровня. Они умеют играть.

Сборная Испании – это одна из лучших команд Европы с очень сильными исполнителями и активной атакующей игрой. Если у испанцев еще пойдет реализация созданного, тогда любому сопернику не позавидуешь. Сейчас Луис Энрике перезагружает сборную с акцентом на молодых талантов. Энрике им доверяет и они прогрессируют. Педри из «Барселоны» сыграл 73 матча в сезоне. «Барса» просила, чтоб его не вызывали в сборную. А Педри, наоборот, попросил Луиса Энрике, чтоб его вызвали. Педри сказал, что он хочет играть и чувствует себя великолепно. Браво! Педри в прошлом сезоне играл за «Барселону», а также за Испанию на Евро и на Олимпиаде. Это здорово! Педри желает продолжать играть в том же графике.

При всем уважении к шведам, испанцы, потеряв очки с греками, больше не собираются делать соперникам подарки. Следовательно Испания планирует выиграть все оставшиеся матчи в группе. Для Швеции ничейный исход этого матча был бы очень желательным. Но, на мой взгляд, это труднодостижимо. Испанцы выиграют», - сказал Грозный.

Матч Швеция – Испания состоится 2-го сентября. Начало встречи в 21:45.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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