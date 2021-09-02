ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Зари перешел в Тулузу

25-летний бразильский форвард Рафаэль Ратао в последний день работы трансферного окна перешел из братиславского «Слована» в ряды французской «Тулузы».
Подробности трансфера стороны не афишируют, но по неофициальным данным контракт с Ратао французы заключили на два сезона.
Напомним, в Украине Рафаэль Ратао известен по выступлениям в составе «Зари» с 2018 по 2019 год. Затем луганчане отдали бразильца в аренду «Словану», а впоследствии словацкий клуб выкупил контракт форварда.
Источник — ФК Тулуза
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