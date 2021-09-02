Ужгород подпишет хавбека, но потерял голкипера

В поединке шестого тура в Первой лиги с «Краматорском» был травмирован вратарь «Ужгорода» Вадим Ющишин.

Он не сможет помочь закарпатцам в ближайшем календарном матче с «Полесьем», который состоится 5 сентября. Однако после повреждения вернулся в строй еще один голкипер - Михаил Готра, поэтому будет кому защищать рамку.

После возвращения из Краматорска в расположении «Ужгорода» появился опытный полузащитник Андрей Кохман, ранее выступавший за «Прикарпатье». До закрытия трансферного окна с ним узаконят отношения.

Покинул лазарет и нападающий Сергей Машталир, который уже тренируется в общей группе.

В текущем сезоне Первой лиги «Ужгород» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав одно очко.