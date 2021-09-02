Ужгород подпишет хавбека, но потерял голкипера

Последние новости из расположения закарпатского клуба

  • 02.09.2021 07:37
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Ужгород подпишет хавбека, но потерял голкипера
© ФК Ужгород

В поединке шестого тура в Первой лиги  с «Краматорском» был травмирован вратарь «Ужгорода» Вадим Ющишин.

Он не сможет помочь закарпатцам в ближайшем календарном матче с «Полесьем», который состоится 5 сентября. Однако после повреждения вернулся в строй еще один голкипер - Михаил Готра, поэтому будет кому защищать рамку.

После возвращения из Краматорска в  расположении «Ужгорода» появился опытный полузащитник Андрей Кохман, ранее выступавший за «Прикарпатье». До закрытия трансферного окна с ним  узаконят отношения.

Покинул  лазарет и нападающий Сергей Машталир, который уже тренируется в общей группе.

В текущем сезоне Первой лиги «Ужгород» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав одно очко.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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