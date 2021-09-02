Летом клубы АПЛ снова потратили больше 1 миллиарда. Цифра снижается

Клубы АПЛ за время летнего трансферного окна снова преодолели отметку в 1 миллиард фунтов, которые были потрачены на подписание новых игроков.

Общая сумма составила 1,1 миллиард. Несмотря на такие внушительные цифры, это меньше, чем год назад (1,3 миллиарда) и наименьшая сумма с 2015 года.

Всего клубами АПЛ было подписано 148 футболистов.

Самыми дорогими были трансферы Джека Грилиша в «Манчестер Сити» (100 миллионов), Ромелу Лукаку в «Челси» (98) и Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед» (73).

При этом среди топ-5 чемпионатов только клубы Бундеслиги смогли потратить больше, чем в прошлое летнее трансферное окно.

Цифры АПЛ второе кряду летнее окно уменьшаются.