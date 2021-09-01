Украина U-21 отправилась в Сербию. Команда Ротаня стартует в отборе Евро

Порадует ли молодежная сборная после неудачи главной команды?

  • 01.09.2021 21:11
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Украина U-21 отправилась в Сербию. Команда Ротаня стартует в отборе Евро
© uaf.ua

Вечером 1 сентября молодежная сборная Украины U-21 отправилась в Сербию, где 3 числа стартует отбор к Евро-2023.

В четверг команда Руслана Ротаня проведет тренировку. Против Сербии не сможет сыграть Михаил Мудрик, у которого дисквалификация.

7 сентября Украина сыграет дома против Армении.

Вратари: Руслан Нещерет («Динамо»), Кирилл Фесюн («Колос»), Мирослав Зновенко («Никополь»).

Защитники: Максим Таловеров («Динамо», Чехия), Константин Вивчаренко, Владимир Бражко (оба – «Динамо»), Александр Драмбаев («Мариуполь»), Алексей Сыч («Рух»), Арсений Батагов («Днепр-1»), Олег Горин («Минай»), Валерий Дубко («Черноморец»).

Полузащитники: Иван Желизко («Валмиера», Латвия), Александр Назаренко («Днепр-1»), Даниил Алефиренко («Заря»), Дмитрий Крыськив («Металлист-1925»), Николай Михайленко, Богдан Билошевский, Максим Брагару (все – «Черноморец»), Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все – «Шахтер»).

Нападающие: Владислав Супряга («Динамо»), Богдан Вьюнник («Мариуполь»), Николай Кухаревич («Левен», Бельгия).

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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