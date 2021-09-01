Капитан Львова Махмутович вызван в сборную Люксембурга

Капитан «Львова» Энес Махмутович поможет сборной Люксембурга в матчах отбора на ЧМ-2022.

Официальное письмо о вызове футболиста в национальную команду клуб получил еще накануне игры с «Рухом». Поэтому сразу после завершения матча Махмутович отправился в расположение своей национальной команды.

24-летний защитник получит шанс сыграть за свою сборную уже в среду, 1 сентября. Тогда Люксембург встретится с Азербайджаном в рамках квалификации к ЧМ-2022. Следующий матч отбора к ЧМ люксембуржцы проведут 4 сентября на выезде с сербами. 7 сентября Люксембург проведет товарищеский поединок со сборной Катара.