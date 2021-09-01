ВИДЕО. «Заслуживаешь всей любви в мире». Свитолина поздравила Монфиса

Французскому теннисисту исполнилось 35 лет

  • 01.09.2021 15:39
  • 1122 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. «Заслуживаешь всей любви в мире». Свитолина поздравила Монфиса
© Instagram. Гаэль Монфис и Элина Свитолина

В среду, 1 сентября, французскому теннисисту Гаэлю Монфису, мужу украинской теннисистки Элины Свитолиной, исполнилось 35 лет.

«Мой единственный Гаэль Монфис, ты заслуживаешь всей любви в мире», — прокомментировала Элина специальное поздравление для своего мужа.

Свадьба пары состоялась 16 июля 2021 года.

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    сергей богданов
    online
    сергей богданов, 01.09.2021 15:55
    +2
    Совет да любовь!
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