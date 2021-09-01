ВИДЕО. «Заслуживаешь всей любви в мире». Свитолина поздравила Монфиса

В среду, 1 сентября, французскому теннисисту Гаэлю Монфису, мужу украинской теннисистки Элины Свитолиной, исполнилось 35 лет.
«Мой единственный Гаэль Монфис, ты заслуживаешь всей любви в мире», — прокомментировала Элина специальное поздравление для своего мужа.
Свадьба пары состоялась 16 июля 2021 года.
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Источник — Instagram
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