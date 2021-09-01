Динамо начало продажу билетов на матч с Бенфикой

14 сентября «Динамо» стартует в групповом этапе Лиги чемпионов. В 1-м туре «бело-синие» сыграют в Киеве на НСК «Олимпийский» с португальской «Бенфикой».



Столичный клуб уже начал продажу билетов, стоимость от 150 до 700 грн.



Также существует возможность приобрести билеты сразу на все три домашних матчах группового раунда ЛЧ («Бенфика», «Барселона» и «Бавария»). Цена – от 360 грн.



Билеты можно купить онлайн.