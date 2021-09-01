Айнтрахт дал Лацио неправильный почтовый адрес, чтобы удержать Костича

Оригинальный способ удержать игрока

  • 01.09.2021 14:48
  • 582 просмотра
  • 2 комментария
Айнтрахт дал Лацио неправильный почтовый адрес, чтобы удержать Костича
© Getty Images/Global Images Ukraine. Филип Костич

На протяжении последних дней трансферного окна «Лацио» активно работал над трансфером хавбека «Айнтрахта» Филипа Костича. Сам 28-летний серб также хотел продолжить карьеру в римском клубе.

«Айнтрахт» хотел удержать Костича любой ценой, но при этом обещал игроку, что отпустит, если получит от «Лацио» предложение, которое устроит клуб из Франкфурта. Представители «Айнтрахта» специально дали «Лацио» неправильный почтовый адрес, чтобы потом показать Костичу, что новое предложение от «Лацио» так и не поступило.

Однако этот обман «Айнтрахта» все же всплыл наружу благодаря агенту Костича, Фали Рамадани. Сам игрок теперь в знак протеста отказывается тренироваться с командой.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    dadlismit
    dadlismit, 01.09.2021 15:11
    -1
    Динамо также дало Специи неправильный почтовый адрес, чтобы удержать Супрягу
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    Viktor Krichevskii, 01.09.2021 15:06
    0
    Немцьі дурят
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности