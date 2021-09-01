Айнтрахт дал Лацио неправильный почтовый адрес, чтобы удержать Костича

На протяжении последних дней трансферного окна «Лацио» активно работал над трансфером хавбека «Айнтрахта» Филипа Костича. Сам 28-летний серб также хотел продолжить карьеру в римском клубе.

«Айнтрахт» хотел удержать Костича любой ценой, но при этом обещал игроку, что отпустит, если получит от «Лацио» предложение, которое устроит клуб из Франкфурта. Представители «Айнтрахта» специально дали «Лацио» неправильный почтовый адрес, чтобы потом показать Костичу, что новое предложение от «Лацио» так и не поступило.

Однако этот обман «Айнтрахта» все же всплыл наружу благодаря агенту Костича, Фали Рамадани. Сам игрок теперь в знак протеста отказывается тренироваться с командой.