Монфис уверенно стартовал на US Open, сделав себе подарок на 35-летие

Первого сентября Гаэль празднует день рождения

  • 01.09.2021 13:46
  • 716 просмотров
  • 1 комментарий
Монфис уверенно стартовал на US Open, сделав себе подарок на 35-летие
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Первого сентября французский теннисист Гаэль Монфис празднует 35-летие.
 
Муж Элины Свитолиной за времена своей карьеры завоевал 10 титулов ATP, трижды доходил до финалов на Мастерсах, также провел два полуфинала турниров Grand Slam.
 
На данный момент Гаэль занимает двадцатую строчку в мировом рейтинге. За карьеру заработал почти 20 миллионов долларов призовых.
 
На US Open-2021 Монфис стартовал с уверенной победы, обыграв аргентинца Федерико Корию (6:3, 6:2, 6:2).

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    aleks19826
    online
    aleks19826, 01.09.2021 13:49
    -2
    Хоть что- то домой принесет негр, а то все Элина да Элина
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