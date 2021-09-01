Монфис уверенно стартовал на US Open, сделав себе подарок на 35-летие

Первого сентября французский теннисист Гаэль Монфис празднует 35-летие.



Муж Элины Свитолиной за времена своей карьеры завоевал 10 титулов ATP, трижды доходил до финалов на Мастерсах, также провел два полуфинала турниров Grand Slam.



На данный момент Гаэль занимает двадцатую строчку в мировом рейтинге. За карьеру заработал почти 20 миллионов долларов призовых.



На US Open-2021 Монфис стартовал с уверенной победы, обыграв аргентинца Федерико Корию (6:3, 6:2, 6:2).