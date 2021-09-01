Когда играет Свитолина? Расписание украинок на US Open на первое сентября

Первого сентября на Открытом чемпионате США по теннису будут играть матчи второго круга одиночного разряда, также стартуют соревнования в парной сетке.
В среду на корты Нью-Йорка выйдут пять украинок.
Одиночный разряд
Корт №17 (первый запуск, 18:00)
Элина Свитолина (Украина, 5) – Ребека Масарова (Испания, Q)
Стадион имени Луи Армстронга (второй запуск вечерней сессии, 04:00*)
Ангелина Калинина (Украина) - Анжелик Кербер (Германия, 16)
Парный разряд
Корт №9 (третий запуск, 22:00*)
Людмила Киченок / Макото Ниномия (Украина / Япония) - Грет Миннен / Элисон ван Эйтванк (Бельгия)
Корт №4 (четвёртый запуск, не ранее 23:00)
Марта Костюк / Даяна Ястремская (Украина) - Хейли Баптист / Эмма Наварро (США, WC)
*ориентировочное время
ТУРНИРНАЯ СЕТКА (одиночный разряд)
ТУРНИРНАЯ СЕТКА (парный разряд)
Источник — Sport.ua
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П.с. Після вильоту в одиночному розряді, хотілося щоб наша пара трохи пошуміла тут на шлемі, пройшовши кілька раундів. Інша річ як самі дівчата до свого подальшого перебування тут ставлять, тобто чи не хочуть відбути номер у парі і чкурнути кудись подалі.
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