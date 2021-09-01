Когда играет Свитолина? Расписание украинок на US Open на первое сентября

В среду на корты Нью-Йорка выйдут пять украинок

  • 01.09.2021 10:20
  • 1489 просмотров
  • 1 комментарий
Когда играет Свитолина? Расписание украинок на US Open на первое сентября
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первого сентября на Открытом чемпионате США по теннису будут играть матчи второго круга одиночного разряда, также стартуют соревнования в парной сетке.
 
В среду на корты Нью-Йорка выйдут пять украинок.

Одиночный разряд
 
Корт №17 (первый запуск, 18:00)
Элина Свитолина (Украина, 5) – Ребека Масарова (Испания, Q)
 
Стадион имени Луи Армстронга (второй запуск вечерней сессии, 04:00*)
Ангелина Калинина (Украина) - Анжелик Кербер (Германия, 16)
 
Парный разряд
 
Корт №9 (третий запуск, 22:00*)
Людмила Киченок / Макото Ниномия (Украина / Япония) - Грет Миннен / Элисон ван Эйтванк (Бельгия)
 
Корт №4 (четвёртый запуск, не ранее 23:00)
Марта Костюк / Даяна Ястремская (Украина) - Хейли Баптист / Эмма Наварро (США, WC)

*ориентировочное время

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА (одиночный разряд)

ТУРНИРНАЯ СЕТКА (парный разряд)

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    vital
    online
    vital, 01.09.2021 10:46
    0
    "Не цікаву" для пересічних вболівальників Елю, організатори шлемів традиційно ставлять для другорядні корти. Енджі їм більш цікава для прайм-тайму.
    П.с. Після вильоту в одиночному розряді, хотілося щоб наша пара трохи пошуміла тут на шлемі, пройшовши кілька раундів. Інша річ як самі дівчата до свого подальшого перебування тут ставлять, тобто чи не хочуть відбути номер у парі і чкурнути кудись подалі.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности