Николай КУХАРЕВИЧ: «Рад, что могу играть в сильном чемпионате»

Украинец проведет сезон в бельгийском клубе «Левен»

  • 01.09.2021 08:38
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Николай КУХАРЕВИЧ: «Рад, что могу играть в сильном чемпионате»
© ФК Левен. Николай Кухаревич

Украинский нападающий Роман Кухаревич сегодня, 1 сентября, официально перешел в «Левен» из французского «Труа». Бельгийский клуб на сезон арендовал футболиста.

После своего перехода Кухаревич поделился эмоциями.

«Я рад, что я могу играть в футбол в «Левене» в этом сезоне, в сильном чемпионате, как бельгийский. Это идеальный шаг в моей карьере. Я опасен в штрафной площадке, но мне не очень нравится говорить о себе или о своих качествах. Пусть болельщики «Левена» говорят обо мне. Я надеюсь сделать шаг вперед в своей карьере и помочь команде», - cказал Кухаревич.

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Источник — ФК Левен

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