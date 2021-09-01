Португалия - Ирландия. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Прогноз эксперта на матч квалификации чемпионата мира

  • 01.09.2021 08:21
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Португалия - Ирландия. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч отбора чемпионата мира-2022 Португалия – Ирландия.

«В группе А Португалия с 7 очками лидирует. Ирландия с нулем баллов идет четвертой. Португальцы выиграли у Азербайджана (1:0) и Люксембурга (3:1), а также сыграли вничью с Сербией (2:2). Ирландия проиграла Сербии (2:3) и Люксембургу (0:1).

Это будет 14-я игра между Португалией и Ирландией. До этого 7 раз выиграла Португалия, 4 раза победила Ирландия и 2 матча завершились вничью. Предыдущие две встречи этих команд были сыграны в рамках спаррингов – Ирландия победила со счетом 1:0, а Португалия взяла верх со счетом 5:1. Предыдущие официальные игры оппонентов состоялись в рамках отбора мундиаля-2002 и завершились вничью 1:1.

Думаю, что Португалия на домашнем поле должна уверенно справиться с ирландцами. Просто португальцы сильнее и у них есть Криштиану Роналду (смеется)», - сказал Бартулович.

Матч Португалия – Ирландия состоится 1-го сентября. Начало встречи в 21:45.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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