Венгрия - Англия. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч отбора чемпионата мира-2022 Венгрия – Англия.

«Будут играть лидеры группы I. У англичан 9 очков и они первые. Венгры набрали 7 баллов и они находятся на второй позиции. Англия разгромила Сан-Марино (5:0), а также победила Албанию (2:0) и Польшу (2:1). Венгрия после ничьи с Польшей (3:3) уверенно победила Сан-Марино (3:0) и Андорру (4:1).

22 раза встречались между собой эти команды. 15 раз победила Англия, 5 раз выиграла Венгрия и 2 поединка завершились вничью. Интересно, что с 1988-го года по 2010-й на протяжении семи поединков соперники играли в рамках спаррингов. Предыдущая официальная встреча этих команд состоялась в рамках отбора Евро-84 и тогда англичане в Будапеште победили со счетом 3:0.

На чемпионате Европы-2020 Венгрия показала, каким она может быть неудобным соперником. Особенно в домашних матчах в Будапеште венгры хорошо смотрелись. И теперь Венгрия на домашнем поле может дать англичанам бой. Но все-таки, думаю, что англичане минимально обыграют венгров», - сказал Бартулович.

Матч Венгрия – Англия состоится 2-го сентября. Начало встречи в 21:45.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».