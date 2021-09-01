ФОТО. Придумай слоган для Ингульца. Поворознюк объявил конкурс

10 сентября игроки команды УПЛ выберут лучший вариант

  • 01.09.2021 00:12
  • 321 просмотр
  • 5 комментариев
ФОТО. Придумай слоган для Ингульца. Поворознюк объявил конкурс
© ФК Ингулец. Александр Поворознюк

Клуб УПЛ «Ингулец» объявил конкурс, в котором нужно придумать слоган для клуба из пгт Петрово.

В сообщении от имени президента клуба Александра Поворознюка сказано:

«Конкурс от президента ФК «Ингулец». Предложи слоган или речевки для поддержки команды, напиши их в комментариях под этим постом и отметь друга.

10 сентября игроки команды выберут лучший вариант. Победитель получит специальный подарок с автографом Александра Поворознюка».

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Источник — ФК Ингулец

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    TimurKhAI
    TimurKhAI, 01.09.2021 01:29
    0
    Хай тікають геть з дороги Кобін та Кополовець,
    Бо іде до перемоги наш коханий Інгулець
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    maverik
    maverik, 01.09.2021 01:09
    0
    Вам хана,Вам капец к Вам приехал Ингулец.Выездная кричала.
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    maverik
    maverik, 01.09.2021 01:04
    0
    Мы и сеем, мы и пашем и голов Вам ......им.
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    umnuy2
    online
    umnuy2, 01.09.2021 00:42
    0
    сало сила,спорт могила и рожа президента
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    bullyUA
    bullyUA, 01.09.2021 00:37
    0
    Название у команды не очень. В рифму только капец, трындец, стабилизец, а все остальное не цензурно.
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