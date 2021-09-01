ФОТО. Придумай слоган для Ингульца. Поворознюк объявил конкурс

Клуб УПЛ «Ингулец» объявил конкурс, в котором нужно придумать слоган для клуба из пгт Петрово.
В сообщении от имени президента клуба Александра Поворознюка сказано:
«Конкурс от президента ФК «Ингулец». Предложи слоган или речевки для поддержки команды, напиши их в комментариях под этим постом и отметь друга.
10 сентября игроки команды выберут лучший вариант. Победитель получит специальный подарок с автографом Александра Поворознюка».
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Источник — ФК Ингулец
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