ФОТО. Придумай слоган для Ингульца. Поворознюк объявил конкурс

Клуб УПЛ «Ингулец» объявил конкурс, в котором нужно придумать слоган для клуба из пгт Петрово.

В сообщении от имени президента клуба Александра Поворознюка сказано:

«Конкурс от президента ФК «Ингулец». Предложи слоган или речевки для поддержки команды, напиши их в комментариях под этим постом и отметь друга.

10 сентября игроки команды выберут лучший вариант. Победитель получит специальный подарок с автографом Александра Поворознюка».