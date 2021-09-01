Казахстан – Украина. Аудиотрансляция матча отборочного турнира ЧМ-2022

Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию поединка в Нур-Султане

  • 01.09.2021 12:26
  • 357 просмотров
  • 1 комментарий
Казахстан – Украина. Аудиотрансляция матча отборочного турнира ЧМ-2022

В среду, 1-го сентября, национальная сборная Украины встретится с командой Казахстана в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Матч пройдет в Нур-Султане на поле стадиона «Астана Арена» и начнется в 17:00 по киевскому времени.

Предстоящая встреча станет дебютной у руля сборной Украины для Александра Петракова, который в августе возглавил «сине-желтых».

Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию встречи из Нур-Султана.

Комментатор матча Казахстан – Украина – Игорь Заржицкий.

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    mayjumanji
    online
    mayjumanji, 01.09.2021 13:27
    0
    картинку смотреть вера запрещает?
    Ссылка
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