Казахстан – Украина. Аудиотрансляция матча отборочного турнира ЧМ-2022

В среду, 1-го сентября, национальная сборная Украины встретится с командой Казахстана в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Матч пройдет в Нур-Султане на поле стадиона «Астана Арена» и начнется в 17:00 по киевскому времени.

Предстоящая встреча станет дебютной у руля сборной Украины для Александра Петракова, который в августе возглавил «сине-желтых».

Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию встречи из Нур-Султана.

Комментатор матча Казахстан – Украина – Игорь Заржицкий.