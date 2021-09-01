Казахстан – Украина. Аудиотрансляция матча отборочного турнира ЧМ-2022

В среду, 1-го сентября, национальная сборная Украины встретится с командой Казахстана в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Матч пройдет в Нур-Султане на поле стадиона «Астана Арена» и начнется в 17:00 по киевскому времени.
Предстоящая встреча станет дебютной у руля сборной Украины для Александра Петракова, который в августе возглавил «сине-желтых».
Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию встречи из Нур-Султана.
Комментатор матча Казахстан – Украина – Игорь Заржицкий.
Игорь Заржицкий, Sport.ua
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