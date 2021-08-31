Казахстан - Украина. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч отбора чемпионата мира-2022 Казахстан – Украина.

«После трех туров в группе D Украина с 3 очками идет второй. Казахстан с 1 баллом пятый, но казахи сыграли на один поединок меньше. Украина все три матча сыграла вничью 1:1 с Францией, Финляндией и Казахстаном. Если в матче с французами украинцы спасли ничью, то в поединках с финнами и казахами Украина вела в счете и потом пропускала. Казахстан уступил Франции (0:2) и сыграл вничью с Украиной (1:1) в Киеве.

Пять раз встречались между собой эти команды. Украина победила четыре раза и один раз 31 марта 2021 года матч завершился вничью 1:1. До этого украинцы выигрывали со счетами 2:1, 2:0, 3:1 и снова 2:1.

У сборной Украины новый тренер Александр Петраков. Думаю, в среду Украина должна без проблем выигрывать у Казахстана. Мне кажется, украинская команда уверенно возьмет три очка в выездном поединке с Казахстаном. У Украины команда выше по уровню», - сказал Бартулович.

Матч Казахстан – Украина состоится 1-го сентября. Начало встречи в 17:00.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».