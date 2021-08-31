Казахстан - Украина. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Прогноз эксперта на матч отбора на ЧМ-2022

  • 31.08.2021 20:28
  • 1332 просмотра
  • 0 комментариев
Казахстан - Украина. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч отбора чемпионата мира-2022 Казахстан – Украина.

«После трех туров в группе D Украина с 3 очками идет второй. Казахстан с 1 баллом пятый, но казахи сыграли на один поединок меньше. Украина все три матча сыграла вничью 1:1 с Францией, Финляндией и Казахстаном. Если в матче с французами украинцы спасли ничью, то в поединках с финнами и казахами Украина вела в счете и потом пропускала. Казахстан уступил Франции (0:2) и сыграл вничью с Украиной (1:1) в Киеве.

Пять раз встречались между собой эти команды. Украина победила четыре раза и один раз 31 марта 2021 года матч завершился вничью 1:1. До этого украинцы выигрывали со счетами 2:1, 2:0, 3:1 и снова 2:1. 

У сборной Украины новый тренер Александр Петраков. Думаю, в среду Украина должна без проблем выигрывать у Казахстана. Мне кажется, украинская команда уверенно возьмет три очка в выездном поединке с Казахстаном. У Украины команда выше по уровню», - сказал Бартулович.

Матч Казахстан – Украина состоится 1-го сентября. Начало встречи в 17:00.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности